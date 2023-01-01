Данный сервис используется для эффективного управления рекламой путем сбора и визуализации всех данных, влияющих на продажи, бизнес-процессы и маркетинговые акции. Используя особую технологию определения рекламных каналов, система поможет повысить конверсию звонков от клиентов на 30%.

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