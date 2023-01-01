Промокоды Calltouch | Январь 2023
Коллтрекинг Calltouch: лучшее решение для вашего бизнеса
Если вашему бизнесу нужно больше новых клиентов, самое время задуматься о том, чтобы использовать Calltouch - особый инструмент для увеличения конверсии звонков и продаж!
О платформе
Данный сервис используется для эффективного управления рекламой путем сбора и визуализации всех данных, влияющих на продажи, бизнес-процессы и маркетинговые акции. Используя особую технологию определения рекламных каналов, система поможет повысить конверсию звонков от клиентов на 30%.
Главные достоинства, которыми отличается сквозная аналитика Колтач:
- Бесплатный тестовый период
- Объединение данных CRM-систем и рекламных площадок в удобные отчеты
- Полная статистика включает до 30 показателей в одном окне
- Возможность полной ручной настройки отчета, от клика по рекламе до покупки
Чем примечательны промокоды Calltouch
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