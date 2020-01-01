Calzedonia, является ведущим производителем качественных чулочно-носочных изделий для всей семьи.

Огромный ассортимент и постоянный запуск новой коллекции, а также хорошее сочетание цены и качества – это то, что заставляет всех женщин по всему миру покупать в этом магазине.