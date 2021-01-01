Camper – обувь для всей семьи, отличающаяся креативным подходом и инновационными концепциями в дизайне. Быструю доставку и промокоды для снижения цены оценит каждый покупатель этого маркета.

О компании

Кампер – интернет-магазин и фирма, основанная в 1975 году. Чета сапожников Флюкс запустила в городе Инка производство революционной обуви, используя неизвестные ранее технологии. За сезон выпускается около 500 моделей, а продажи осуществляются в более, чем 40 странах. В ассортименте можно найти: