Промокоды Candy | Декабрь 2020
Скидочный промокод Candy – доступная бытовая техника
Покупка надежной бытовой техники – хороший вклад в домашний уют. Стиральные машины и холодильники от крупного бренда Candy в этом вопросе давно завоевали массу сторонников. А выгодный скидочный промокод Candy позволяет приятно сэкономить на приобретении качественной техники данного бренда.
История создания бренда
Свое существование фирма Канди (страна-производитель – Италия) начала еще в 1945 году, когда Эдэн Фумагалли открыл маленькую мастерскую. Ближе к 70-м фирма занялась поглощением других мелких конкурентов-производителей бытовой техники. В 1970 году Канди выкупила итальянский завод La Sovrana Italia, в 1897 – производителя плит Rosieres (Франция). В 2005 году бренд вышел на рынок России и скупил торговую марку «Вятка».
В январе 2019 года Candy влилась в состав китайской фирмы Haier. Сегодня это крупный поставщик техники для дома, среди широкого ассортимента можно купить следующие товары:
- Стиральная машина + стиральносушильная
- Встраиваемая бытовая техника
- Холодильники, электрическая и газовая плита
- Пылесосы, посудомоечные машины
- Микроволновка и другие товары для кухни
Для чего можно использовать промокод Candy
Любители искать выгодные акции и распродажи могут ждать таких дней, как Черная пятница или Киберпонедельник. Но в разы выгоднее пользоваться промокодами – тогда получить скидку, бесплатную доставку или подарок можно при каждой онлайн-покупке.
Найти любой интересующий вас купон на скидку для данного бренда можно на крупной площадке БериБай. В поисковой строке вверху сайта достаточно найти магазин, и среди выпавшего списка скопировать нужный промокод Канди. Любой код – это буквенно-цифровое сочетание, которое действует короткий срок, поэтому выбирать коды нужно непосредственно перед совершением покупки.
Обратите внимание, что промокоды могут быть как общего плана (скидка 15% на заказ), так и действовать на определенные категории товаров (это может быть посудомоечная машина любого вида или холодильник со скидкой).
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