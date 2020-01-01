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Промокоды Candy | Декабрь 2020

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Скидочный промокод Candy – доступная бытовая техника

Покупка надежной бытовой техники – хороший вклад в домашний уют. Стиральные машины и холодильники от крупного бренда Candy в этом вопросе давно завоевали массу сторонников. А выгодный скидочный промокод Candy позволяет приятно сэкономить на приобретении качественной техники данного бренда.

История создания бренда

Свое существование фирма Канди (страна-производитель – Италия) начала еще в 1945 году, когда Эдэн Фумагалли открыл маленькую мастерскую. Ближе к 70-м фирма занялась поглощением других мелких конкурентов-производителей бытовой техники. В 1970 году Канди выкупила итальянский завод La Sovrana Italia, в 1897 – производителя плит Rosieres (Франция). В 2005 году бренд вышел на рынок России и скупил торговую марку «Вятка».

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В январе 2019 года Candy влилась в состав китайской фирмы Haier. Сегодня это крупный поставщик техники для дома, среди широкого ассортимента можно купить следующие товары:

  • Стиральная машина + стиральносушильная
  • Встраиваемая бытовая техника
  • Холодильники, электрическая и газовая плита
  • Пылесосы, посудомоечные машины
  • Микроволновка и другие товары для кухни

Для чего можно использовать промокод Candy

Любители искать выгодные акции и распродажи могут ждать таких дней, как Черная пятница или Киберпонедельник. Но в разы выгоднее пользоваться промокодами – тогда получить скидку, бесплатную доставку или подарок можно при каждой онлайн-покупке.

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Найти любой интересующий вас купон на скидку для данного бренда можно на крупной площадке БериБай. В поисковой строке вверху сайта достаточно найти магазин, и среди выпавшего списка скопировать нужный промокод Канди. Любой код – это буквенно-цифровое сочетание, которое действует короткий срок, поэтому выбирать коды нужно непосредственно перед совершением покупки.

Обратите внимание, что промокоды могут быть как общего плана (скидка 15% на заказ), так и действовать на определенные категории товаров (это может быть посудомоечная машина любого вида или холодильник со скидкой).

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