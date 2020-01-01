Покупка надежной бытовой техники – хороший вклад в домашний уют. Стиральные машины и холодильники от крупного бренда Candy в этом вопросе давно завоевали массу сторонников. А выгодный скидочный промокод Candy позволяет приятно сэкономить на приобретении качественной техники данного бренда.

История создания бренда

Свое существование фирма Канди (страна-производитель – Италия) начала еще в 1945 году, когда Эдэн Фумагалли открыл маленькую мастерскую. Ближе к 70-м фирма занялась поглощением других мелких конкурентов-производителей бытовой техники. В 1970 году Канди выкупила итальянский завод La Sovrana Italia, в 1897 – производителя плит Rosieres (Франция). В 2005 году бренд вышел на рынок России и скупил торговую марку «Вятка».

В январе 2019 года Candy влилась в состав китайской фирмы Haier. Сегодня это крупный поставщик техники для дома, среди широкого ассортимента можно купить следующие товары: