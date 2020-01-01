Промокоды Cantra | Ноябрь 2020
О бренде Cantra
Cantra – это узконаправленная компания. Она производит накидки на авто класса люкс.
Свою работу бренд начал еще в 2008 году. Популярность ему удалось получить благодаря большому списку преимущест:
- все крепления чехлов выполнены из прочной стали;
- уникальная запатентованная конструкция крепежного язычка;
- аккуратные проработанные швы;
- ручная вышивка на накидки на сиденья.
Чехлы на авто Кантра безопасны для салона автомобиля. Даже светлая кожа не окрасится через несколько лет ношения подобных накидок.
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