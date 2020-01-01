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Промокоды Cantra | Ноябрь 2020

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О бренде Cantra

Cantra – это узконаправленная компания. Она производит накидки на авто класса люкс.


кантра накидки на авто

 

 

Свою работу бренд начал еще в 2008 году. Популярность ему удалось получить благодаря большому списку преимущест:

 

 

  • все крепления чехлов выполнены из прочной стали;

  • уникальная запатентованная конструкция крепежного язычка;

  • аккуратные проработанные швы;

  • ручная вышивка на накидки на сиденья.


cantra накидки на сиденья
 

Чехлы на авто Кантра безопасны для салона автомобиля. Даже светлая кожа не окрасится через несколько лет ношения подобных накидок.

 

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Доступен и кэшбэк Cantra. Для него уже не нужно вводить код. Зайдите на сайт по специальной ссылке.

 

 

 

Когда оплатите и получите свой заказ, на счет придет бонус. Его вы выводите любым удобным способом и можете снова потратить на покупки.

 

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