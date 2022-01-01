МФО «Carmoney» является одним из ведущих сервисов по оформлению займов на территории России. Сегодня Кармани занимает 3-е место по портфелю микрозаймов, согласно данным независимого агентства «Эксперт РА» на 2021 год. Для клиентов запущены принципиально новые типы продуктов по страхованию имущества и риску потери работы.

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