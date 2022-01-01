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Промокоды CarMoney | Ноябрь 2022

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Микрофинансовая компания Кармани: выгода и срочность в одном сервисе

Деньги нужны всегда и при любых обстоятельствах: начиная от повседневных платежей и заканчивая возвратом долга или важными покупками. Если бюджет опустел, на помощь придет займ Кармани. Успейте оформить сумму от 30 000 до 100 000 рублей на срок от 3 до 12 месяцев по выгодным условиям уже сейчас, применив промокоды Carmoney от сервиса BeriBuy.

О компании

МФО «Carmoney» является одним из ведущих сервисов по оформлению займов на территории России. Сегодня Кармани занимает 3-е место по портфелю микрозаймов, согласно данным независимого агентства «Эксперт РА» на 2021 год. Для клиентов запущены принципиально новые типы продуктов по страхованию имущества и риску потери работы.

Среди главных преимуществ для заемщиков:

  • Минимальный пакет документов – только паспорт и СНИЛС
  • Услуга Кармани – деньги под залог авто: легковых, грузовых автомобилей или спецтехники (сумма до 1 миллиона)
  • Подать заявку можно как на сайте, так и в мобильном приложении
  • Более 2000 офисов в 72 регионах на территории РФ – деньги можно получить и на карту, и наличными в офисах

Carmoney займ на карту

Carmoney займ на карту онлайн без отказа можно получить, выполнив необходимые минимальные условия:

  • Наличие паспорта гражданина РФ
  • СНИЛС и ИНН
  • Возраст от 21 до 65 лет
  • Наличие мобильного телефона, электронной почты и банковской карты

Секрет вашей дополнительной экономии

Автоломбард Carmoney предлагает получить средства по промокоду от сервиса BeriBuy на персональных условиях. Достаточно зайти на проверенный сайт BeriBuy, просмотреть актуальные промокоды Кармани и указать из них нужный, когда будет заполняться онлайн-заявка. Купон на скидку может дать снижение процентной ставки или дополнительные деньги к одобренной сумме – такую выгоду точно нельзя упустить!

Кармани промокод

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