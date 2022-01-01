Промокоды CarMoney | Ноябрь 2022
Микрофинансовая компания Кармани: выгода и срочность в одном сервисе
Деньги нужны всегда и при любых обстоятельствах: начиная от повседневных платежей и заканчивая возвратом долга или важными покупками. Если бюджет опустел, на помощь придет займ Кармани. Успейте оформить сумму от 30 000 до 100 000 рублей на срок от 3 до 12 месяцев по выгодным условиям уже сейчас, применив промокоды Carmoney от сервиса BeriBuy.
О компании
МФО «Carmoney» является одним из ведущих сервисов по оформлению займов на территории России. Сегодня Кармани занимает 3-е место по портфелю микрозаймов, согласно данным независимого агентства «Эксперт РА» на 2021 год. Для клиентов запущены принципиально новые типы продуктов по страхованию имущества и риску потери работы.
Среди главных преимуществ для заемщиков:
- Минимальный пакет документов – только паспорт и СНИЛС
- Услуга Кармани – деньги под залог авто: легковых, грузовых автомобилей или спецтехники (сумма до 1 миллиона)
- Подать заявку можно как на сайте, так и в мобильном приложении
- Более 2000 офисов в 72 регионах на территории РФ – деньги можно получить и на карту, и наличными в офисах
Carmoney займ на карту онлайн без отказа можно получить, выполнив необходимые минимальные условия:
- Наличие паспорта гражданина РФ
- СНИЛС и ИНН
- Возраст от 21 до 65 лет
- Наличие мобильного телефона, электронной почты и банковской карты
Секрет вашей дополнительной экономии
Автоломбард Carmoney предлагает получить средства по промокоду от сервиса BeriBuy на персональных условиях. Достаточно зайти на проверенный сайт BeriBuy, просмотреть актуальные промокоды Кармани и указать из них нужный, когда будет заполняться онлайн-заявка. Купон на скидку может дать снижение процентной ставки или дополнительные деньги к одобренной сумме – такую выгоду точно нельзя упустить!
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