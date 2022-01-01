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Промокоды Cash-U | Октябрь 2022

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Промокоды Cash-U: быстрые займы с нужной суммой

В жизни возможны ситуации, когда деньги нужны срочно – вне зависимости от времени суток. На сайте Cash-U микрозайм на сумму от 3 до 30 тысяч рублей можно оформить круглосуточно, все заявки проверяет уникальная скорринговая система!

О компании

Cash-U Finance – платформа для онлайн-микрозаймов с высоким уровнем лояльности: шансы на одобрение составляют 90%. Здесь можно взять нужную вам сумму на срок от 5 до 30 дней по ставке 1% в день, на заполнение анкеты уйдет не более 10 минут, а решение по заявке клиент получает всего за 5 минут! На случай, когда возникают финансовые затруднения, сервис предлагает бесплатное продление срока займа. Из ключевых плюсов компании стоит отметить то, что здесь выдают финансы даже клиентам с открытым (непогашенным) займом. Новым клиентам первый займ предоставляется по ставке 0% при погашении займа в срок.

Сегодня на сервисе Кэш Ю есть четыре тарифа микрозаймов на выбор:

  • Быстрый старт для новичка – займы от 3 до 5 тысяч
  • Старт для новых клиентов – 3-15 тысяч рублей
  • Стандартный – от 3 до 20 тысяч
  • VIP тариф – от 3 до 30 тысяч

Cash-U займ

Требования к заемщикам, нюансы микрозаймов

Чтобы иметь возможность получить в Cash-U займ на карту онлайн, будущий клиент должен соответствовать несложным требованиям:

  • Паспорт РФ и российское гражданство
  • Возраст 21-70 лет
  • Постоянная регистрация на территории РФ
  • Наличие действующего номера телефона, почты и банковской карты (обязательно с положительным балансом, чтобы успешно привязать карту к личному кабинету)

Никакие справки и поручители не требуются, внесение залога тоже не нужно, также компания хорошо одобряет займы с плохой кредитной историей или без официального места работы. Получить финансы можно на любую из карт Visa, Mastercard, МИР, на банковский счет, через системы Контакт, Единая Касса, либо на электронный кошелек QIWI, ЮMoney, а также в терминалах "Евросеть", "Связной". Гасить займ можно картой на сайте, вышеупомянутыми электронными кошельками, банковским переводом по реквизитам, почтовым переводом, либо наличными через терминалы QIWI.

Чем интересны промокоды Кэш Ю

Если вы любите экономить, точно стоит подобрать для сайта Cash-U промокод на первый займ – с ним вы сможете получить персональные условия уже на этапе знакомства с компанией. Ищите все актуальные промокоды в каталоге проверенного сайта-агрегатора BeriBuy. Здесь легко можно подобрать купон на скидку как новичкам в сфере микрозаймов, так и тем, кто пользуется подобными услугами постоянно. Просто копируйте код и указывайте в заявке, чтобы оценить весь масштаб экономии. С BeriBuy выгода всегда очевидна!

Промокод Кэш Ю

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