Промокоды Cashdrive (КэшДрайв) | Март 2023
КэшДрайв – ваш финансовый помощник в любых ситуациях
Случились обстоятельства, когда понадобились срочно деньги – решение есть! Обратитесь в Кэш Драйв, где все сделки соблюдаются строго в рамках закона, а оформление и перевод проходит полностью удаленно.
О компании
МФК КэшДрайв – микрофинансовая организация, чьи услуги можно получить в режиме онлайн. Оформить займ возможно в любое время – сервис работает круглосуточно, без выходных и праздников. К клиенту действуют минимальные требования: возраст от 21 до 70 лет, гражданство РФ и прописка, мобильный телефон и банковская карта.
Преимущества на займ Cashdrive:
- Лимит до 1 000 000 рублей;
- Досрочное погашение без комиссий
- Официальная сделка
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