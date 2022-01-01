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Промокоды КэшПоинт (CashPoint) | Октябрь 2022

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Cash Point: займ на карту без лишних хлопот

Деньги нужны всем и всегда: одним - погасить обязательные выплаты, другим - совершить важные покупки. Чтобы не ждать лучших времен и не обременять себя лишними обязательствами перед банками, компания КэшПоинт микрозаймы предлагает оформить без трудностей и на честных условиях. Взять займ клиент может с минимальным набором документов на сумму от 3 000 до 100 000 рублей, а также оформить кредит от 1 000 от 60 000 рублей.

О компании

CashPoint специализируется на обслуживании клиентов в режиме онлайн через официальный сайт. На сегодня уже тысячи россиян успели воспользоваться услугами компании и имеют только положительные впечатления. Все потому, что все сделки осуществляются строго в соответствии с действующим законодательством – отсюда юридическая прозрачность договоров, оперативная обработка заявок и перевод средств клиенту.

В CashPoint займ отличается следующими преимуществами:

  • Для оформления нужен только паспорт. Сам клиент должен быть совершеннолетним
  • Решение по заявке приходит за 15 минут
  • Не нужны поручители, залоги и дополнительные документы
  • Возможность получить до 100 000 рублей на срок от 3 до 30 дней
  • Перевод осуществляется на банковскую карту любого банка

Кэш Поинт займ на карту

Как использовать промокоды CashPoint

Если вы не упускаете шанса сэкономить – точно пригодятся актуальные промокоды КэшПоинт, которые уже размещены в каталоге надежного сервиса BeriBuy. Используя такой купон на скидку, можно получить сниженную процентную ставку или дополнительные деньги. Пользоваться кодами несложно: скопируйте самый интересный из каталога BeriBuy и укажите в заявке на сайте Кэш Поинт - займ на карту онлайн будет оформлен на персональных условиях!

КэшПоинт промокод

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