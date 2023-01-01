Любая кожа требует особой заботы и ухода. Доверившись данному всемирно известному бренду, вы сможете подобрать лучшие варианты кремов и сывороток с омолаживающими или антиоксидантными свойствами.

О компании

Кодали – интернет-магазин французской косметики, история которой началась в 1993 году. Продукция компании создается исключительно на натуральной основе и экстрактах ценных растений. На сайте магазина можно не только подобрать премиальные средства, но и пройти диагностику кожи онлайн, а также участвовать в выгодной программе лояльности.

В ассортименте онлайн-маркета: