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Промокоды Caudalie | Январь 2023

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Caudalie: косметика для лица с французским качеством

Любая кожа требует особой заботы и ухода. Доверившись данному всемирно известному бренду, вы сможете подобрать лучшие варианты кремов и сывороток с омолаживающими или антиоксидантными свойствами.

О компании

Кодали – интернет-магазин французской косметики, история которой началась в 1993 году. Продукция компании создается исключительно на натуральной основе и экстрактах ценных растений. На сайте магазина можно не только подобрать премиальные средства, но и пройти диагностику кожи онлайн, а также участвовать в выгодной программе лояльности.

В ассортименте онлайн-маркета:

  • Скрабы, масла и гели для душа
  • Средства для питания, увлажнения
  • Ночная и антивозрастная линейка, всё для тела и др.

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