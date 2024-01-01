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Промокоды СДЭК | Апрель 2024

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Промокоды CDEK — скорость имеет значение

Прошло то время, когда, чтобы отправить или получить посылку, нужно было тратить время на ожидание в очередях. Теперь это можно сделать быстрее, качественнее и безопаснее. Для этого есть CDEK - международная доставка. Это не только отправка посылок, но и экспресс-доставка в любой город курьером.

О компании

СДЭК — известная служба доставки, имеющая офисы в РФ и Европе, Азии, Северной Америке. Организация начала свою деятельность в 2000 году, стартовав, как маленькая фирма «Экспресс-курьер». Теперь же это - один из самых крупных отечественных операторов.

Сервис доставляет корреспонденцию, товары, посылки, а также большие грузы по России и из-за рубежа. Услуги будут полезны для физических лиц, интернет-магазинов и предпринимателей.

CDEK промокод на первый заказ

Площадка предоставляет комплексное обслуживание: логистика, продвижение на маркетплейсах, курьерская доставка, постаматы, интеграции и IT-сервисы.

Преимущества:

  • Глобальная сеть офисов
  • Гибкая линейка тарифов
  • Программа лояльности
  • Оплата удобным способом
  • Доставка до двери

Промокоды CDEK — надежный партнер в логистике

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СДЭК промокод на доставку

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