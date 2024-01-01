Прошло то время, когда, чтобы отправить или получить посылку, нужно было тратить время на ожидание в очередях. Теперь это можно сделать быстрее, качественнее и безопаснее. Для этого есть CDEK - международная доставка. Это не только отправка посылок, но и экспресс-доставка в любой город курьером.

О компании

СДЭК — известная служба доставки, имеющая офисы в РФ и Европе, Азии, Северной Америке. Организация начала свою деятельность в 2000 году, стартовав, как маленькая фирма «Экспресс-курьер». Теперь же это - один из самых крупных отечественных операторов.

Сервис доставляет корреспонденцию, товары, посылки, а также большие грузы по России и из-за рубежа. Услуги будут полезны для физических лиц, интернет-магазинов и предпринимателей.

Площадка предоставляет комплексное обслуживание: логистика, продвижение на маркетплейсах, курьерская доставка, постаматы, интеграции и IT-сервисы.

Преимущества: