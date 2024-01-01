Промокоды СДЭК | Апрель 2024
Промокоды CDEK — скорость имеет значение
Прошло то время, когда, чтобы отправить или получить посылку, нужно было тратить время на ожидание в очередях. Теперь это можно сделать быстрее, качественнее и безопаснее. Для этого есть CDEK - международная доставка. Это не только отправка посылок, но и экспресс-доставка в любой город курьером.
О компании
СДЭК — известная служба доставки, имеющая офисы в РФ и Европе, Азии, Северной Америке. Организация начала свою деятельность в 2000 году, стартовав, как маленькая фирма «Экспресс-курьер». Теперь же это - один из самых крупных отечественных операторов.
Сервис доставляет корреспонденцию, товары, посылки, а также большие грузы по России и из-за рубежа. Услуги будут полезны для физических лиц, интернет-магазинов и предпринимателей.
Площадка предоставляет комплексное обслуживание: логистика, продвижение на маркетплейсах, курьерская доставка, постаматы, интеграции и IT-сервисы.
Преимущества:
- Глобальная сеть офисов
- Гибкая линейка тарифов
- Программа лояльности
- Оплата удобным способом
- Доставка до двери
Промокоды CDEK — надежный партнер в логистике
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