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Промокоды Центрофинанс | Октябрь 2022

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Промокоды Центрофинанс: оформите займ, не выходя из дома

У каждого были ситуации, когда деньги нужны срочно, а до зарплаты ждать еще долго. На помощь придет Центрофинанс - займ онлайн на карту здесь может получить практически каждый, даже с испорченной кредитной историей ваши шансы остаются максимальными!

О компании

Микрозаймовая сеть Центрофинанс охватывает 63 региона страны и предлагает возможность оформить займ онлайн на карту, не выходя из дома. Первые 7 дней займа новые пользователи могут получить по ставке 0% (далее – 1%), а для оформления понадобится только паспорт.

Ключевые достоинства сервиса:

  • Прозрачные условия и льготные кредитные продукты
  • Возможность оформить рефинансирование
  • Сумма от 1 до 30 тысяч и срок от 1 до 35 дней
  • Снижение ставки постоянным клиентам, пенсионерам, военнослужащим
  • Программа лояльности и регулярные акции

Центрофинанс рефинансирование микрозаймов

Условия для заемщиков очень простые: онлайн-заявка на карту может быть подана в возрасте от 18 до 78 лет, с наличием регистрации по месту оформления займа, с паспортом РФ и трудовым стажем на последнем места не меньше 3х месяцев. Получить займ можно только на банковскую карточку, а погашать его можно онлайн на сайте, через Сбербанк Онлайн по QR-коду, наличными в офисах компании.

Где можно найти купон на скидку

Планируя заказать в Центрофинанс займ на карту, обязательно подберите и укажите в онлайн-форме промокод на скидку. С ним клиенту гарантированы персональные условия, снижение ставки, дополнительные бонусы. Ищите актуальный код на сайте BeriBuy, здесь они обновляются ежедневно и вам не придется тратить время на проверку. Оформите ваш микрозайм Центрофинанс уже сегодня на самых выгодных условиях!

Centrofinans промокод

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