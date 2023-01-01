Задержали зарплату, появились непредвиденные траты или просто нужно выручить близкого – найти выход из положения поможет моментальный микрозайм от проверенной конторы. Все сделки полностью прозрачны и законны, заключение договора дистанционное, а сумма поступает на счет за считанные минуты.

О компании

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Плюсы при кредитовании онлайн на карту: