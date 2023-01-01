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Промокоды Центр займов | Декабрь 2023

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МКК Центр Займов: финансовая опора клиентов

Задержали зарплату, появились непредвиденные траты или просто нужно выручить близкого – найти выход из положения поможет моментальный микрозайм от проверенной конторы. Все сделки полностью прозрачны и законны, заключение договора дистанционное, а сумма поступает на счет за считанные минуты.

О компании

Центр работает круглый год по всей территории России, без выходных и праздников, 24/7. Оформить займ стало еще проще: оставить заявку, получить одобрение и дождаться перевода – всего 3 шага предстоит выполнить клиенту, потратив на это всего 3 минуты. Требования для заемщиков минимально: возраст от 19 до 90 лет, паспорт гражданина РФ и действующая банковская карта.

Плюсы при кредитовании онлайн на карту:

  • Широкий выбор способов для возвращения
  • До 5 минут на перевод суммы на счет
  • Лимит до 100 000 рублей
  • Промокоды и акции для новых и действующих клиентов

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