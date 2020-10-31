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Промокоды Чайхона № 1 | Ноябрь 2020

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Ресторан Чайхона №1

Чайхона №1 – это популярная в Москве сеть ресторанов с разнообразной кухней. Здесь вы найдете:

  • Узбекские блюда;

  • Турецкое меню;

  • Среднеазиатскую кухню;

  • Ассорти шашлыков;

  • Напитки собственного приготовления.


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Для маленьких гостей есть отдельное детское меню.


купоны чайхона 1

 

 

 

 

Вы можете посетить одно из 15 заведений или заказать любимую еду прямо на дом. Если вам удобно, воспользуйтесь самовывозом.

 

 

 

 

Промокоды Чайхона 1

У компании есть дисконтная программа. В ресторане вы получаете бонусную карту. После оплаты на общую сумму в 20 тыс. рублей на все последующие покупки вы получаете скидку в 10%. Дальше она может вырасти до 15%. Для этого потратьте в заведении 100 тыс. рублей за год.

 

Не забывайте про распродажи. Здесь не проводится Киберпонедельник или Черная Пятница, но есть масса сезонных акций.


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Еще у Чайхона номер 1 действуют промокоды. Они дают бонусы, реже – снижение цены.

 

 

 

Промокод на скидку вводят прямо в корзине при оформлении заказа.


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Чтобы найти актуальный код купона, вам достаточно зарегистрироваться на сайте Берибай. Здесь же вы получите кэшбэк Чайхана номер один. Вам нужно только зайти на сайт по ссылке сверху. Тогда после каждой покупки вы получите процент на свой бонусный счет.

 

 

 

Дальше деньги можно вывести любым удобным способом и использовать их снова, например, на ужин в ресторане. Не забывайте, что кэшбэк комбинируется с купонами.

 

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