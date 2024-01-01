Промокоды Changellenge Education | Июль 2024
Промокоды Changellenge Education — постройте карьеру мечты
Если хотите освоить новое направление, которое будет актуальным и хорошо оплачиваемым, то профессия аналитик данных — это именно то, что вам нужно. В современном мире данные играют важную роль во всех сферах жизни, и специалисты по анализу данных становятся все более востребованными. Онлайн-курсы от данной школы предлагают разнообразные материалы, интерактивные задания и возможность общения с преподавателями и другими студентами, что делает процесс обучения максимально эффективным.
О компании
Платформа предлагает образовательные программы, которые охватывают самые востребованные профессии в сферах IT, менеджмента и маркетинга. Курсы помогут вам ускорить карьерный рост и достичь успеха в два раза быстрее, начиная с университета и заканчивая топ-компаниями. Выпускники школы аналитики Changellenge Education уже работают в таких престижных компаниях, как Яндекс, VK, Газпром, Mars и многих других.
О курсах
Курс “аналитик данных” Changellenge Education поможет освоить передовые методы анализа данных, используя SQL, Python и BI-системы, а также получить возможность успешно пройти отбор на должность аналитика данных в ведущие компании. В Changellenge Education аналитика данных имеет несколько направлений, например, бизнес-аналитика или финансовая. Обучение построено так, что за короткий срок вы освоите новую профессию и после окончания сможете приступить к работе. На курсах вас ждет много практики, чтобы вы смогли отработать полученные навыки и знания.
Также платформа предлагает всевозможные программы стажировок, курсы, вебинары, кейс-чемпионаты и конкурсы. Фирма поможет вам в два раза быстрее получить предложение о работе в ведущей компании на престижную должность с достойной оплатой. Вам расскажут, как составить резюме и пройти собеседование. Организаторы лично взаимодействуют с работодателями и знают все нюансы процессов отбора. Если у вас остались сомнения проходить обучение или нет, то отзывы о Changellenge Education помогут их развеять.
Преимущества:
- Разнообразные форматы обучения: онлайн-занятия, практические занятия, синхронный формат + скидки по промокодам.
- 83% студентов находят работу в аналитике еще во время учебы благодаря фокусу на реальных проектах.
- Основной акцент на практических заданиях: 75% курса состоят из практических заданий от ведущих экспертов, которые усилит ваше резюме и портфолио.
- Возможность учиться у профессионалов, а также наставничество для преодоления трудностей в учебе.
- Поддержка HR-специалистов: консультации, помощь с составлением резюме и подготовка к собеседованиям, включая кейс-интервью.
Промокоды Changellenge Education — анализируй, предсказывай, побеждай
Промокоды для данной школы регулярно размещаются на сайте BeriBuy. Чтобы хорошо сэкономить, используйте купон на скидку перед покупкой курса. Начните свой путь в мир данных уже сегодня, и присоединяйтесь к активному сообществу выпускников, готовых поддержать вас после завершения обучения!
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