Если хотите освоить новое направление, которое будет актуальным и хорошо оплачиваемым, то профессия аналитик данных — это именно то, что вам нужно. В современном мире данные играют важную роль во всех сферах жизни, и специалисты по анализу данных становятся все более востребованными. Онлайн-курсы от данной школы предлагают разнообразные материалы, интерактивные задания и возможность общения с преподавателями и другими студентами, что делает процесс обучения максимально эффективным.

О компании

Платформа предлагает образовательные программы, которые охватывают самые востребованные профессии в сферах IT, менеджмента и маркетинга. Курсы помогут вам ускорить карьерный рост и достичь успеха в два раза быстрее, начиная с университета и заканчивая топ-компаниями. Выпускники школы аналитики Changellenge Education уже работают в таких престижных компаниях, как Яндекс, VK, Газпром, Mars и многих других.

О курсах

Курс “аналитик данных” Changellenge Education поможет освоить передовые методы анализа данных, используя SQL, Python и BI-системы, а также получить возможность успешно пройти отбор на должность аналитика данных в ведущие компании. В Changellenge Education аналитика данных имеет несколько направлений, например, бизнес-аналитика или финансовая. Обучение построено так, что за короткий срок вы освоите новую профессию и после окончания сможете приступить к работе. На курсах вас ждет много практики, чтобы вы смогли отработать полученные навыки и знания.

Также платформа предлагает всевозможные программы стажировок, курсы, вебинары, кейс-чемпионаты и конкурсы. Фирма поможет вам в два раза быстрее получить предложение о работе в ведущей компании на престижную должность с достойной оплатой. Вам расскажут, как составить резюме и пройти собеседование. Организаторы лично взаимодействуют с работодателями и знают все нюансы процессов отбора. Если у вас остались сомнения проходить обучение или нет, то отзывы о Changellenge Education помогут их развеять.

Преимущества: