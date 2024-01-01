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Промокоды CHARMSTORE | Февраль 2024

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CHARMSTORE: монобренд женской одежды для поклонниц стильной лаконичности

Собрать индивидуальный образ из качественных базовых вещей – задача не из легких. А интернет-магазин одежды CHARMSTORE отлично с ней справляется.

О компании

Российский бренд Шармсторе был создан в Ростове-на-Дону в 2018 году. Сейчас марка представлена в 26 магазинах и 18 городах РФ – от Москвы до Владивостока.

Преимущества Шармсторе:

  • собственное производство - залог уникального стиля изделий;
  • различные варианты доставки - курьером в городах присутствия с возможностью примерки и частичного выкупа, транспортными перевозчиками и Почтой России;
  • оплата заказа частями - по 25% каждые 2 недели.

Промокоды для магазина CHARMSTORE

Промокоды Шармсторе от BeriBuy для выгодных покупок

Отличный повод познакомиться с брендом CHARMSTORE - промокод на первый заказ. Активируйте купон на скидку при покупке и сэкономьте средства на следующую. На платформе БериБай вы найдете промокоды на разные случаи – не упустите свою выгоду.

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