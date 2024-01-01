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О компании
Российский бренд Шармсторе был создан в Ростове-на-Дону в 2018 году. Сейчас марка представлена в 26 магазинах и 18 городах РФ – от Москвы до Владивостока.
Преимущества Шармсторе:
- собственное производство - залог уникального стиля изделий;
- различные варианты доставки - курьером в городах присутствия с возможностью примерки и частичного выкупа, транспортными перевозчиками и Почтой России;
- оплата заказа частями - по 25% каждые 2 недели.
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