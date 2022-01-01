Часовая мануфактура «Молния» успешно работает с 1947 года и отличается высокоточными механизмами и безупречной стойкостью к перепадам температур и разным нагрузкам. Каждая новая модель создается с участием мировых дизайнеров и ателье, а в производстве используются высокопрочные материалы.

Часы уже давно стали не только практичной вещью, но и стильным аксессуаром, способным идеально дополнить любой образ.

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