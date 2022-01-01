Открыть Только сегодня! Кэшбэк 10% за покупку! Осталось: 7 дней Показать скидку

Уникальное предложение от Альфа-Банка! Закажите дебетовую Альфа-Карту любым удобным способом (в ... Подробнее > приложении или на сайте) и получите повышенный кэшбэк 10% за все покупки (максимум — 2000 ₽), далее — до 2% кэшбэка с каждой покупки, совокупно максимальный кэшбэк - 5000 ₽ в месяц! Такой кэшбэк - только в Альфа-Банке! Скрыть