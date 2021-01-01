Главная > Все магазины > ChicMe
Перейти в магазин

Промокоды ChicMe | Январь 2021

Промокоды похожих магазинов
Скидка 400 рублей для заказа от 3000 рублей
Осталось: 3 дня
Показать код
******
Успей, пока не закончилось!
Cкидка 250 рублей при заказе от 1000 рублей для новых покупателей
Показать код
******
Акция действительна только для новых пользователей при доставке в Россию и страны СНГ (без ... Подробнее > Украины). Количество промокодов ограничено. < Скрыть
Cкидка 200 рублей при заказе от 1600 рублей
Осталось: 7 дней
Показать код
******
Акция действительна при доставке в Россию и страны СНГ (без Украины). Количество промокодов ... Подробнее > ограничено. < Скрыть
Cкидка 100 рублей при заказе от 800 рублей
Осталось: 7 дней
Показать код
******
Акция действительна при доставке в Россию и страны СНГ (без Украины). Количество промокодов ... Подробнее > ограничено. < Скрыть
Cкидка 350 рублей при заказе от 2800 рублей
Осталось: 7 дней
Показать код
******
Акция действительна при доставке в Россию и страны СНГ (без Украины). Количество промокодов ... Подробнее > ограничено. < Скрыть
Скидка до 25%. Зимняя распродажа
Показать код
******
На заказы от 6000 р
Zniżka 5% na zakupy!
Показать код
******
18% скидка на Интернет-код для РОСЕГАЛ
Показать код
******
None
Скидка 10% на первый заказ
Показать код
******
Требуется ввод промо-кода. Купон может быть использован каждым покупателем только один раз.
5% coupon
Показать код
******
Похожие магазины
Aliexpress
Floryday
SheIn
Rosegal
Yoins
Zaful

Про магазин ChicMe с лучшей одеждой из Китая

ChicMe интернет-магазин -  крупная онлайн-площадка женской одежды и аксессуаров, которая позволяет недорого заказать стильные вещи от китайских производителей с быстрой доставкой. А если использовать при оформлении заказа особый промокод ChicMe, можно стать обладателем хорошей скидки.

История развития магазина

Бренд начал свое развитие в 2015 году и за короткий срок быстро успел завоевать доверие покупателей. Ключевая идея основателей – предложить такой ассортимент одежды, которая стала бы уникальной при недорогой стоимости. Сегодня магазин охватывает более 220 стран и регионов, работая под девизом «принести счастье в жизнь каждой женщины».

ChicMe интернет магазин

Внушительный каталог товаров

В каталоге интернет-маркета ChicMe можно найти одежду, обувь и аксессуары в лучших традициях женской моды. Покупатели активнее всего выбирают:

  • Свитера, толстовки и свитшоты
  • Женское белье, пижамы и комплекты для дома
  • Платья повседневные и вечерние
  • Куртки, парки и пальто

chicmeofficial магазин одежды

Для чего необходим промокод ChicMe

Если вы планируете делать заказ на площадке ChicMe, можно сэкономить уже с первой покупки, подобрав промокод на скидку. Буквенно-цифровая комбинация действует ограниченное время – если заранее скопировать ее и указать в процессе оформления заказа, ваша сумма автоматически уменьшится с учетом полагающейся скидки. Также подобный купон может дать не только скидки, но и бесплатную доставку или подарок к вашему заказу.

купон ChicMe

Чем магазин балует покупателей

Обязательно обратите внимание на горящую красную строку наверху сайта – сюда попадают выгодные акции и распродажи. Так например, магазин предлагает скидку до 60% на пятую вещь при покупке четырех. Подобные акции можно совмещать с прокомодами, чтобы увеличить вашу финансовую выгоду!

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина