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Промокоды Chocoroom | Июнь 2023

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О компании

Около 5 лет Chocoroom предлагает особые кондитерские изделия для подарка по любому поводу. Ассортимент включает в себя широкий выбор собранных композиций: букеты из клубники в шоколаде, наборы из свежих ягод и цветов, бенто-торты, воздушные шары и другие атрибуты для идеального праздника. Все товары изготавливаются на собственных производственных площадках в Москве, Санкт-Петербурге и Рязани. В Чокорум клубника в шоколаде приготавливается из свежей и отборной ягоды.

Плюсы для клиентов:

  • Низкие цены
  • Широкий выбор композиций
  • Доставка в день обращения
  • Прием заказов 24/7

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