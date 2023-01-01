Промокоды Chocoroom | Июнь 2023
Сладкие подарки собственного производства
Желаете поздравить близкого человека оригинальным способом – закажите сладкую композицию от лучших мастером кондитерского искусства. Здесь вы найдете уникальную возможность подарить вкусные эмоции.
О компании
Около 5 лет Chocoroom предлагает особые кондитерские изделия для подарка по любому поводу. Ассортимент включает в себя широкий выбор собранных композиций: букеты из клубники в шоколаде, наборы из свежих ягод и цветов, бенто-торты, воздушные шары и другие атрибуты для идеального праздника. Все товары изготавливаются на собственных производственных площадках в Москве, Санкт-Петербурге и Рязани. В Чокорум клубника в шоколаде приготавливается из свежей и отборной ягоды.
Плюсы для клиентов:
- Низкие цены
- Широкий выбор композиций
- Доставка в день обращения
- Прием заказов 24/7
Промокоды Chocoroom, которые работают всегда
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