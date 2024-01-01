Если вы ищете образ, который отражает вашу смелость и неутомимый дух приключений, то этот российский бренд женской одежды – ваш идеальный выбор.

О компании

CHOUX — интернет-магазин женской одежды, основанный в 2021 году. Это место, где каждая девушка может найти что-то особенное для себя. Бренд предлагает вещи с необычным кроем, фактурами и акцентными деталями. Изделия сочетают в себе смелость дизайна и свободу самовыражения.

Особенность и ассортимент бренда

CHOUX одежда — это не просто имя, это философия стиля, вдохновленное многослойностью капусты. Первый слой — футболка, как основа образа. Второй — свитер, он добавляет теплоту и уют, словно объятия близкого человека. Третий — жакет, вносит элегантность и формальность, подчеркивая вашу уверенность и статус. Четвертый — пальто, которое завершает образ и привлекает восхищенные взгляды.

В капсульные коллекции фирмы входят базовая женская одежда Чукс, джинсы, платья, юбки, рубашки, корсеты и не только.