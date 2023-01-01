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Промокоды Chulakov School | Март 2023

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О компании

Онлайн-школа Олега Чулакова – это обширные и актуальные знания, интересные задачи и способы решения, удаленное обучение, возможность работать над крупными проектами. За 13 лет на рынке компания имеет 28 наград международного уровня.

Вас ждет широкий выбор направлений:

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  • UX-аналитик (анализ массива данных и оптимизация бизнес-проекта под пользователя)
  • Анимация Figma (проектирование элементов и визуализация)

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Ваши преимущества:

  • Помощь в создании резюме и поиске работы
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