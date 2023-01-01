Промокоды Chulakov School | Март 2023
Дизайн-курсы от ведущих специалистов
Как получить востребованную профессию с нуля и стать профильным дизайнером, имея за плечами собственные проекты, сильное резюме и опыт разработки? Digital-агентство даст теоретическую и практическую базу, познакомит с современными инструментами лучших специалистов и поможет найти работу мечты уже сейчас.
О компании
Онлайн-школа Олега Чулакова – это обширные и актуальные знания, интересные задачи и способы решения, удаленное обучение, возможность работать над крупными проектами. За 13 лет на рынке компания имеет 28 наград международного уровня.
Вас ждет широкий выбор направлений:
- UX/UI-разработчик (создание интерфейса, комфортного для клиента)
- UX-аналитик (анализ массива данных и оптимизация бизнес-проекта под пользователя)
- Анимация Figma (проектирование элементов и визуализация)
Ваши преимущества:
- Помощь в создании резюме и поиске работы
- Оплата в рассрочку
- Опытные наставники
- Бесплатные материалы и акции
Еще больше выгоды и спецпредложений
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