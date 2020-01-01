Популярная сеть магазинов бытовой техники и электроники Ситилинк начала свою историю в 2007 году, занявшись розничной продажей компьютерной техники от бренда Merlion. Уже через год компания основала свой интернет-магазин, начала активно расширять торговую сеть и открывать филиалы по многим городам страны. Такими темпами на сегодняшний день Ситилинк – интернет-магазин бытовой техники и электроники, который уверенно входит в 20-ку самых дорогих компаний Рунета. Ежемесячно магазин посещает более 25 миллионов онлайн-покупателей, а ассортимент расширился настолько, что включает в себя несколько десятков тысяч различных товаров.

Приобретение цифровой техники и электроники через интернет уже никого не удивляет. Одним из первых на данный рынок вышла компания Ситилинк – популярный ритейлер, предлагающий все от электроники вплоть до мелких комплектующих. Фирма регулярно устраивает для своих клиентов распродажи, а также проводит крупные акции, такие как КиберПонедельник и Черная Пятница.

Выгодные преимущества для покупателей

Помимо широкого ассортимента и доступной стоимости, магазин предлагает своим покупателям ряд приятных выгод. Прежде всего, это клуб с накопительной программой, который позволяет копить бонусы и впоследствии тратить их на оплату товаров. Также Ситилинк регулярно устраивает розыгрыши и социальные мероприятия, поддерживающие лояльность покупателей.

Среди других преимуществ перед остальными интернет-магазинами электроники:

Подбор комплектующих и советы по оптимизации;



Форум для общения с другими покупателями, что особенно ценит мужская аудитория – можно посоветоваться касаемо сборки техники, ее установки или апгрейда;











Наличие промокодов на скидку и поддержка cashback-программы.

От ноутбуков до планшетов: лучший ассортимент

Онлайн-ритейлер Ситилинк радует своих новых и постоянных покупателей богатым ассортиментом по доступной стоимости. Без труда здесь можно подобрать комплектующие для самостоятельного ремонта техники, или обзавестись новым смартфоном последней модели. На сегодняшний день вниманию покупателей в каталоге представлены:

Планшеты, ноутбуки и смартфоны;











Компьютеры и комплектующие;



Бытовая техника для дома и кухни;











Аудио- и видеотехника;



Фото- и видеотехника;



Автоэлектроника;











Красота и здоровье;



Товары для отдыха, садовая техника и др.

Промокоды для ситилинк: как сэкономить на покупке

При совершении заказа в Ситилинке можно выгодно использовать промокоды (от английского promo code) – комбинации букв и цифр, дающие возможность получения подарка, скидки или участия в акции. Чтобы найти для citilink промокод, можно воспользоваться сервисом beribuy.ru – здесь собраны все действующие для Ситилинк акции и скидки, актуальные на текущий момент.

Особенно пригодится для покупателей, впервые столкнувшихся с магазином, промокод Ситилинк на первый заказ, благодаря которому можно выгодно сделать первую покупку и оценить качество товара, не потратив на него много денег.





Если вы затрудняетесь, где вводить промокод Ситилинк, обычно строка, куда вводится код, находится около суммы при оформлении покупки.





Если он скидочный, то сумма заказа сразу пересчитается автоматически, если же купон ситилинк – для получения подарка, то информация об этом появится рядом с суммой к оплате. В случае вопросов, служба поддержки всегда готова будет объяснить, как покупать в ситилинке в магазине, и где указать свой код или купон citilink.ru.

Как получать кэшбэк в Ситилинке

Совершая привычные покупки через интернет-магазин, многие задаются вопросом, существует ли кэшбэк citilink и как его получать. Для этого достаточно пройти несложную регистрацию на специальном сервисе beribuy.ru. Здесь, в большом каталоге магазинов, нужно найти Ситилинк и по ссылке перейти к оформлению заказа. Сразу после оплаты вашей покупки кэшбэк ситилинк вернется покупателю на внутренний счет – его можно вывести на баланс мобильного, на электронный кошелек или банковскую карточку.

Карта клуба Ситилинк – выгоды для держателей

Чтобы стать обладателей клубной карты, необходимо выполнить одно простое действие - совершить покупки на сумму в 5000 рублей. После этого, когда вы уже знаете, как получить карту ситилинк, бесплатно на нее начисляются приветственные бонусы, которыми вы в дальнейшем сможете расплачиваться за следующие ваши покупки. Для того, чтобы пользоваться всеми выгодами карты, нужно всего лишь один раз активировать ее на сайте в личном кабинете.





Различные бонусы для покупателей

Бонусы на клубной карте начинают накапливаться с момента ее активации и остаются доступными еще год. Если вы не понимаете, как оплатить бонусами свою покупку, стоит помнить, что такая возможность действует при наличии от 200 бонусов. Кроме того, нет других вариантов, кроме как использовать бонусы ситилинк на сайте, ведь покупку можно оплатить таким способом только при оформлении заказа через интернет.





Есть и другой способ, как получить скидку в ситилинк. Для этого существуют специальные купоны для ситилинка, благодаря которым можно сэкономить до половины затрат на покупку. Если вы выбираете ситилинк, промокод на скидку станет приятным дополнением к приобретению качественного товара.

Магазин Ситилинк привлекает клиентов тем, что обновляется практически каждый день, регулярно расширяя свой ассортимент и предлагая исключительно качественную электронику и цифровую технику последнего поколения. Кроме того, все больше покупателей выбирают ситилинк, купоны на скидку которого сильно снижают стоимость заказа, за несравнимую выгоду на рынке продаж в плане соотношения цены и качественной составляющей.