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Промокоды City.Travel | Ноябрь 2020

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CITY.TRAVEL - сервис по бронированию авиабилетов и отелей

Сити Тревел – это сервис бронирования. Здесь вы найдете:

  • авиабилеты;

  • ЖД билеты;

  • номера гостиниц.


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На сайте удобный поиск с сортировкой по датам, аэропортам, ценовым категориям. На главной странице есть предложения с низкими ценами для популярных направлений из вашего города.

 

Доступны все удобные способы оплаты. Билеты отправляют на указанную вами почту. Распечатайте их и отправляйтесь в путешествие.

 

 

Скидки и промокоды City.Travel

 

На сайте делают распродажи со скидками до 70%. Самые выгодные из них – это КиберПонедельник и Черная Пятница.

 

В любой момент можно посмотрите варианты промокодов на нашем сервисе. Здесь есть предложения из сотен магазинов. Каждый день появляются новые.

 

 

Для вас доступен кэшбэк City.Travel. С каждой покупки на бонусный счет приходит процент от потраченной суммы. Дальше выводите эти деньги одним из предложенных на сайте способов и тратьте как вам удобно. Нет никаких ограничений.

 

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