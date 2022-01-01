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Промокоды Сити Драйв | Октябрь 2022

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Промокоды Сити Драйв: ваш надежный каршеринг

Если своя машина в ремонте или ее просто нет, а ездить в такси с чужим человеком и зависеть от спроса не хочется – стоит выбрать каршеринг, удобную аренду автомобилей для передвижения по личным делам и вопросам! Получайте удовольствие от нахождения за рулем комфортного и безопасного авто вместе с Сити Драйв - промокод на первую поездку подарит выгодную скидку уже на момент знакомства с сервисом.

О сервисе

Сити Драйв - каршеринг с арендой автомобилей по цене всего от 4.99 рублей за минуту. Компания представлена в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Клиенты могут выбирать удобный поминутный тариф для коротких поездок, тариф для езды от 2 до 7 часов в день и абонемент для тех, кто предпочитает находиться за рулем постоянно. Компания предлагает выгодную программу лояльности с накоплением Ситибонусов: чем больше километров вы проезжаете, тем выше ваш уровень в программе. За каждую поездку клиент получает кэшбэк до 15% бонусами и может потратить их на оплату до 60% от цены поездки, КАСКО или проезда по платной дороге на авто с транспондером.

Среди главных достоинств сервиса:

  • Понятное мобильное приложение для заказа
  • 37 марок автомобилей на выбор для проката
  • Минимальный стаж для аренды транспорта – всего 1 год

Сити Драйв каршеринг

Где искать для City Drive промокод

Чтобы арендовать автомобиль по лучшей стоимости, обязательно используйте купон на скидку. Найти актуальный промокод поможет проверенный сервис-агрегатор BeriBuy. Здесь все комбинации находятся в удобном каталоге: достаточно скопировать самый интересный код и указать его в мобильном приложении, оформляя заказ на Ситидрайв.ру каршеринг! На BeriBuy доступен как купон на каршеринг на первую поездку, так и комбинации для постоянных участников. Копируйте для Сити Драйв промокод для новых клиентов и оцените все возможности и преимущества сервиса уже сегодня!

City drive промокод

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