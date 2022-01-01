Если своя машина в ремонте или ее просто нет, а ездить в такси с чужим человеком и зависеть от спроса не хочется – стоит выбрать каршеринг, удобную аренду автомобилей для передвижения по личным делам и вопросам! Получайте удовольствие от нахождения за рулем комфортного и безопасного авто вместе с Сити Драйв - промокод на первую поездку подарит выгодную скидку уже на момент знакомства с сервисом.

О сервисе

Сити Драйв - каршеринг с арендой автомобилей по цене всего от 4.99 рублей за минуту. Компания представлена в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Клиенты могут выбирать удобный поминутный тариф для коротких поездок, тариф для езды от 2 до 7 часов в день и абонемент для тех, кто предпочитает находиться за рулем постоянно. Компания предлагает выгодную программу лояльности с накоплением Ситибонусов: чем больше километров вы проезжаете, тем выше ваш уровень в программе. За каждую поездку клиент получает кэшбэк до 15% бонусами и может потратить их на оплату до 60% от цены поездки, КАСКО или проезда по платной дороге на авто с транспондером.

Среди главных достоинств сервиса: