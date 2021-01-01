Крупный интернет-магазин французского бренда Clarins – находка для тех, кто предпочитает пользоваться натуральными косметическими средствами на растительной основе. Ответственная красота – таков девиз компании, придерживающейся эко-позиции. Приобрести экологически чистую косметику можно по доступной цене, применив во время онлайн-заказа промокод Кларанс, заранее найденный на специальном сайте.

Об истории развития бренда Кларинс

Французская компания по производству косметических средств и парфюмерии открылась в 1954 году. Ее основатель Жак Куртин-Кларинс решил запустить изготовление косметики исключительно на основе растений. Свои первые эксклюзивные контакты компания начала распространять уже в 1970-х. Крупным продвижением стал выпуск солнцезащитного крема на натуральной основе в 1987 году. Стоит отметить, что параллельно компания уделила внимание благотворительности – в 1989 году Жак Куртин-Кларинс основал фонд для исследования таких заболеваний, как полиартрит и воспалительный ревматизм.

Уже к 2005 году бренду Clarins удалось успешно начать распространять свою продукцию в 150 стран, основав 19 дочерних компаний. Сегодня в ассортименте магазина можно увидеть немало продукции на растительной основе, среди которой:

Сыворотки, маски, масла, тоники и прочие средства для лица

Солнцезащитные средства и средства для искусственного загара

Декоративная косметика

Средства для ухода за телом

Мужская линейка, линейка для беременных и молодых мам, и др.

Как использовать купон Clarins на скидку

Даже если вы ни разу не совершали покупки в данном интернет-магазине, вы все равно можете найти и использовать промокод Clarins на заказ косметики на основе растений. Подобные коды выглядят как комбинация букв или цифр, они создаются магазинами специально для привлечения новых покупателей (либо поддержания интереса постоянных клиентов) и дают один из следующих бонусов:

Скидка (определенная сумма либо процент от общей стоимости заказа)

Льготная или бесплатная доставка

Участие в секретной акции

Подарок к онлайн-заказу

Чтобы не тратить много времени на проверку найденного купона (все они имеют короткий срок действия с целью побудить человека к покупке), копировать их нужно на надежных площадках-агрегаторах промокодов. Активируется купон просто: достаточно вставить скопированный код в корзине магазина Clarins во время оформления заказа, перед оплатой. Если код не сработал (не изменилась сумма к оплате или не появилась информация о полагающихся подарках), нужно проверить, целиком ли он скопирован, нет ли лишних пробелов и не устарела ли комбинация по сроку действия (если вы копировали ее не сразу перед покупкой).

Бьюти-сервисы для вашей красоты

Бренд Кларинс позаботился о покупателях не только в плане натурального состава своих продуктов, но и создания дополнительных онлайн-сервисов. Так например, «Школа красоты» содержит большую подборку видео с правильным пошаговым нанесением косметики, очищением кожи и уходом за ней. В разделе «ClarinsMag» можно почитать о современных тенденциях моды, включая макияж – в каждой статье есть ссылки на косметику, которая окажется в тренде на этот раз.

Отдельный раздел «подобрать средства» посвящен специальным программам для подбора уходовых и косметических продуктов отдельно для женщин и мужчин. Здесь же можно попробовать макияж в режиме онлайн или заказать консультацию с экспертом бренда. Консультация в онлайн-режиме проводится до 45-ти минут, общение с опытным консультантом проводится через любой удобный мессенджер в формате видеозвонка. Доступно множество тем на выбор, на которые можно пообщаться со специалистом Clarins:

Красота в любом возрасте

Забота о юной коже

SPA у вас дома

Техники нанесения ухода

Телу время

Макияж на каждый день, и др.

Чтобы записаться на общение с экспертом бренда Кларинс, необходимо зайти на сайт интернет-магазина в раздел «SPA и бьюти-сервисы», нажать на ссылку «консультация с экспертом» и далее пролистать страницу и найти кнопки с мессенджерами. Выбрав подходящий вам мессенджер, вы попадете на страницу для выбора темы консультации.