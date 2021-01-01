Заниматься с детьми нужно с самого раннего возраста. Хорошую помощь в этом оказывают книги для самых маленьких, различные раскраски и сказки. Приобрести лучшие издания для детей всех возрастов можно в интернет-магазине «Клевер» по доступным ценам.

Об истории и ассортименте

Начав свою работу 9 лет назад, издательство «Клевер» нацелилось на выпуск детских книг для развития жизненных навыков. Одной из первых компания стала разрабатывать и выпускать не простые раскраски, а развивающие задания. Так например, книги-картонки «Найди и покажи» помогают тренировать память и досуг. Для детей постарше компания выпускает тетради-тренажеры и учебные пособия, одобренные Министерством образования. В каталоге интернет-магазина сегодня представлены следующие товары:

Интерактивные книги, головоломки и загадки

Книжки-раскраски, сказки, учебная литература

Художественная и развивающая литература

Книги по основным школьным предметам

Издания для самых маленьких (учимся читать, считать и др.)

Как применять промокод Clever

Приобрести любые развивающие книги для детей в книжном интернет-маркете «Клевер» можно по сниженной цене. Для этого достаточно перед заказом скопировать специальный промокод – буквенно-цифровую комбинацию, и указать его во время оформления заказа на сайте. Подобный код может предоставить бесплатную доставку или хорошую скидку на покупку. Все коды ограничены по сроку действия и зачастую оказываются в разы выгоднее, чем текущие скидки и акции магазина.