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Промокоды MY.GAMES Cloud | Июль 2022

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MY.GAMES Cloud: игры в облаке для каждого

Чтобы не загружать память компьютера или смартфона большими играми, присмотритесь к популярному сервису. Играйте в облаке MY.GAMES Cloud и наслаждайтесь скоростью и графикой!

О платформе

Май Геймс Клауд – сервис, на котором гейминговые процессы запускаются удаленно на серверах работодателя, а на устройство пользователя идет только трансляция видео. За счет этого нет торможения и зависания, среди других преимуществ площадки:

  • 4К и 120 FPS для тех, кто любит качественное изображение
  • Свыше 300 жанров и сюжетов на выбор с пополнением библиотеки еженедельно
  • Минимум нагрузки на гаджет, за счет чего батарея разряжается вдвое медленнее

Май Геймс Клауд онлайн

Что дают промокоды MY.GAMES Cloud

Применив при оформлении заказа подписку промокоды Май Геймс Клауд, можно получить выгодные цены на любые игры. На сайте BeriBuy вас ждут только актуальные коды – если для вас интересна подписка, купон на скидку нужно копировать и указывать непосредственно перед оплатой!

Май Геймс Клауд промокоды

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