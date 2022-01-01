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О платформе
Май Геймс Клауд – сервис, на котором гейминговые процессы запускаются удаленно на серверах работодателя, а на устройство пользователя идет только трансляция видео. За счет этого нет торможения и зависания, среди других преимуществ площадки:
- 4К и 120 FPS для тех, кто любит качественное изображение
- Свыше 300 жанров и сюжетов на выбор с пополнением библиотеки еженедельно
- Минимум нагрузки на гаджет, за счет чего батарея разряжается вдвое медленнее
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