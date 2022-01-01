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Промокоды ЦМРТ | Ноябрь 2022

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Клиника ЦМРТ – ваш проводник к здоровой и полноценной жизни

ЦМРТ – помощник для тех, кто доверяет надежной медицине! Специалисты проведут диагностику на современном медоборудовании, поставят диагноз и назначат лечение. Записывайтесь на прием и экономьте, применив промокоды ЦМРТ от агрегатора BeriBuy!

О клинике

Сеть клиник располагается в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород и Ухта, и занимается диагностикой и профилактикой заболеваний неврологии и травматологии с 2009 года. Здесь вы можете получить:

  • Диагностику (УЗИ, КГ, МРТ, КТ и т.д.);
  • Лечебно-профилактические процедуры (массажи, терапии, инъекции, ЛФК);
  • Консультации (ведущие специалисты неврологии, травматологии, хирургии).

Сеть клиник ЦМРТ

Вас ждет только современный и качественный подход: в CMRT работает высококвалифицированный медперсонал, процедуры отвечают европейским стандартам, применяются безлучевые методы диагностирования, а также клиенты часто получают акционные предложения и бонусы!

Отличная выгода по промокоду

Не теряйте время и обратитесь за консультацией в клинику, пока действует уникальное предложение – сервис BeriBuy предлагает актуальные промокоды CMRT для снижения стоимости любой услуги из предлагаемого ассортимента. Не откладывайте свое здоровье на потом и лечитесь, пока действует купон на скидку!

CMRT промокод

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