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Coddyschool: онлайн-программирование для вашего ребенка

Помочь ребенку найти свое дело и стать успешным – желание каждого родителя. Coddy - школа программирования для детей от 4 до 18 лет, реализует эту идею.

Информация о школе

Платформа Coddy school действует с 2016 года, она успешно аккредитована брендом Microsoft и входит в ТОП-100 EdTech организаций. Среди крупных партнеров площадки – SAP, М.Видео-Эльдорадо, ФИНАМ, Альфа-Страхование и др. В данной школе ребенок может получить такие знания по программированию, с которыми в будущем легко сможет поступить в ВУЗ, устроиться на перспективную работу и даже открыть собственный бизнес.

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В ассортименте школы доступны следующие направления:

  • Моделирование игр и сайтов
  • Мобильные приложения
  • Все о языке программирования Python
  • Все о Minecraft
  • Всестороннее развитие (Soft Skills)
  • Дизайн и творчество
  • Кибербезопасность

Среди лидеров продаж в Coddy school – курс по разработке модов для компьютерной игры Minecraft и web-мастеринг (создание сайтов с нуля).

Промокоды Coddy для выгодных скидок

Оплатить занятия для вашего ребенка можно сразу. А можно зайти на сайт надежного сервиса промокодов BeriBuy и найти здесь актуальные промокоды Кодди на скидку или подарочные уроки. Использовав на сайте школы Coddy купон, предварительно скопированный на BeriBuy, вы получите максимум выгоды и сэкономите свой бюджет. А ваше чадо сможет начать учиться действительно перспективному направлению. На сайте BeriBuy все купоны обновляются ежедневно – вам не придется их перепроверять и тратить время.

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Интересные факты о компании

Международная школа программирования Coddy для детей отличается не только высоким качеством материала и опытной преподавательской командой, но и многочисленными любопытными фактами:

  • Компания является резидентом Сколково и открыла более 400 точек в 20 странах
  • Часть средств, которые вы оплачиваете за обучение, школа программирования Кодди перечисляет воспитанникам из деттдомов и малышам с ограниченными возможностями
  • Детская школа регулярно организовывает летний загородный лагерь для подростков, где обучение можно совместить с отдыхом на свежем воздухе

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