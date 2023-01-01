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Промокоды CodeBreaker | Март 2023

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Доступные цифровые профессии

Начните осваивать новые навыки цифровых профессий в IT-среде без языков программирования и получите возможность зарабатывать и развиваться в перспективных направлениях.

О платформе

Встречайте Code Breaker - курсы разработки в IT-сфере, не требующие от учащегося опыта и знания синтаксиса программ. Обучение поможет создавать целевые программные продукты для различных типов задач в бизнесе, стартапах и т.д. Курс рассчитан на получение всего объема и практики для самостоятельной разработки мобильных приложений и сайтов.

Выгода для клиентов:

  • Полная и структурированная программа
  • Навыки проектирования IT-систем в формате No-code
  • Практикующие преподаватели
  • Помощь с поиском заказов

CodeBreaker курсы программирования

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