Промокоды BRAVOS | Январь 2024
Бравос кофе шоп: ободряющие напитки собственного производства
Когда день начинается с кружечки горячего напитка, то самое время посетить интернет-магазин Bravos Coffee, проверенная торговая сеть кофейной и чайной продукции.
О компании
Торговая сеть предлагает своим клиентам продукцию собственного производства: обработанные кофейные зерна в конвекционных ростерах Typhoon, чай, добавки, аксессуары и специализированное оборудование. Каждая партия проходит жесткий контроль качества по 7 основным критериям проверки. Весь кофе в зернах доставляется от проверенных сертифицированных поставщиков.
Ключевые особенности:
- Доставка по всем регионам РФ
- Гарантия возврата средств
- Круглосуточная клиентская поддержка
- Свыше 40 шопов по России
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