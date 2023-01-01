Промокоды Колибри Деньги | Июль 2023
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О сервисе
В МФО Колибри Деньги особое отношение к клиентам – полностью законные и честные сделки, эксклюзивные предложения на продукты и минимальные требования к заемщику. Здесь не спросят подтверждающих документов, поручителей или залогового имущества – достаточно только заполнить небольшую форму, дождаться одобрения платформы, и микрозайм уже у вас.
Ключевые преимущества:
- Заявка на карту принимается 24/7
- Дистанционное оформление
- Без звонков и подтверждений
- С любой кредитной историей
- Спецпредложение на первый займ
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