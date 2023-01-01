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Промокоды КуулКлевер | Май 2023

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Промокоды CoolClever: интернет-магазин натуральной продукции

Чтобы заботиться о своем здоровье, важно питаться правильно и делать выбор в пользу свежих продуктов, в качестве которых вы не сомневаетесь. С доставкой на дом заказать молочную, сырную или мясную продукцию можно в крупном интернет-магазине КуулКлевер.

О компании

КуулКлевер – компания, которая занимается производством и доставкой натуральных продуктов, также в ассортименте представлено свыше 3 тысяч единиц товаров. По Москве и области клиенты могут оформить круглосуточную доставку, а при сумме заказа всего от 1500 рублей, если вы находитесь в 10 километрах от ближайшего магазина, доставка будет бесплатной.

В ассортименте фирмы можно заказать такие продукты, как:

  • Охлажденное мясо и кулинария
  • Готовая еда, десерты и выпечка
  • Фрукты, овощи, замороженные изделия
  • Творог, сыры, молоко
  • Торты на заказ и др.

Промокоды на магазин КуулКлевер

Клиенты уже давно оценили, что в КуулКлевер доставка продуктов на дом осуществляется напрямую с производства – вы получаете только свежую и натуральную продукцию. А еще компания часто дарит скидки и устраивает выгодные распродажи на отдельные категории из своего каталога.

Выгодная программа лояльности для покупателей

Чтобы ваши покупки стали еще приятнее, магазин придумал программу лояльности с начислением баллов под названием «КеГЛи» - это несгораемые баллы, которые начисляются за каждую покупку. Накопив определенное количество, КеГЛи можно обменять на бесплатные напитки или что-то еще из того, что вам понравится. Также покупатели могут участвовать в программе ЛУЧ – выбирать личные скидки на любимые категории, которые покупаются чаще других. За покупку таких товаров можно получить не только скидку, но и повышенное количество КеГЛей, тем самым, получая двойную выгоду.

Промокоды КуулКлевер – ваша выгода здесь

Используя актуальные промокоды Coolclever, которые за пару кликов можно найти на проверенном сервисе-агрегаторе BeriBuy, вы сможете получить выгодные скидки на любой заказ. Купон на скидку достаточно указать в корзине перед оплатой – и экономия уже у вас в кармане. На сайте промокодов BeriBuy можно найти как купоны для постоянных покупателей, так и промокод КуулКлевер на первый заказ для экономного знакомства с компанией.

Актуальный промокод КуулКлевер

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