Чтобы ваши покупки стали еще приятнее, магазин придумал программу лояльности с начислением баллов под названием «КеГЛи» - это несгораемые баллы, которые начисляются за каждую покупку. Накопив определенное количество, КеГЛи можно обменять на бесплатные напитки или что-то еще из того, что вам понравится. Также покупатели могут участвовать в программе ЛУЧ – выбирать личные скидки на любимые категории, которые покупаются чаще других. За покупку таких товаров можно получить не только скидку, но и повышенное количество КеГЛей, тем самым, получая двойную выгоду.

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КуулКлевер – компания, которая занимается производством и доставкой натуральных продуктов, также в ассортименте представлено свыше 3 тысяч единиц товаров. По Москве и области клиенты могут оформить круглосуточную доставку, а при сумме заказа всего от 1500 рублей, если вы находитесь в 10 километрах от ближайшего магазина, доставка будет бесплатной.

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