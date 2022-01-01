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О компании
Группа компаний COXO действует с 1998 года, став крупной розничной сетью по продаже надежных гаджетов для дома, быта и красоты. Здесь вы легко найдете устройства для интернета и связи, телевизоры, системы видеонаблюдения, смартфоны, а также массу посуды, текстиля и даже бытовой химии.
Из главных плюсов для покупателей:
- Огромный ассортимент с поставками напрямую от производителей
- Простой возврат в течение 7 дней после получения заказа
- 100%-ная гарантия оригинальности продукции
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