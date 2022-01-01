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Промокоды Coxo.ru | Декабрь 2022

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СОХО.ru: интернет-магазин бытовой техники и электроники

Дома хочется окружать себя только действительно полезной и функциональной техникой – именно такие варианты уже ждут вас в этой онлайн-маркете!

О компании

Группа компаний COXO действует с 1998 года, став крупной розничной сетью по продаже надежных гаджетов для дома, быта и красоты. Здесь вы легко найдете устройства для интернета и связи, телевизоры, системы видеонаблюдения, смартфоны, а также массу посуды, текстиля и даже бытовой химии.

Из главных плюсов для покупателей:

  • Огромный ассортимент с поставками напрямую от производителей
  • Простой возврат в течение 7 дней после получения заказа
  • 100%-ная гарантия оригинальности продукции

СОХО.ru онлайн-маркет

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