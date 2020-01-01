Интернет-площадка Cozy Home радует покупателей невероятным выбором текстиля, ароматов и сувениров для дома. Более полумиллиона клиентов совершают заказы по всей России, а самые грамотные при этом вовремя находят и активируют скидочный промокод Cozy Home.

Как был создан данный интернет-магазин

Сеть магазинов уютных домашних товаров появилась на рынке России с 2015 года. Начав с пары розничных точек продаж, Кози Хоум постепенно создали около 60 магазинов в крупных городах и параллельно проводился запуск интернет-площадки. Благодаря качественным товарам и доступной цене ежемесячно прирост клиентской базы составляет не менее 10%.

В каталоге магазина можно присмотреть для себя от крупных вещей до приятных домашних мелочей. Здесь представлены множество рубрик: