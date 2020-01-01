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Промокоды Cozy Home | Декабрь 2020

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Промокод Cozy Home – покупаем вещи для дома с умом

Интернет-площадка Cozy Home радует покупателей невероятным выбором текстиля, ароматов и сувениров для дома. Более полумиллиона клиентов совершают заказы по всей России, а самые грамотные при этом вовремя находят и активируют скидочный промокод Cozy Home.

Как был создан данный интернет-магазин

Сеть магазинов уютных домашних товаров появилась на рынке России с 2015 года. Начав с пары розничных точек продаж, Кози Хоум постепенно создали около 60 магазинов в крупных городах и параллельно проводился запуск интернет-площадки. Благодаря качественным товарам и доступной цене ежемесячно прирост клиентской базы составляет не менее 10%.

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В каталоге магазина можно присмотреть для себя от крупных вещей до приятных домашних мелочей. Здесь представлены множество рубрик:

  • Спальня (постельное белье, покрывала, одеяла и подушки)
  • Декор (вазы, зеркала, статуэтки, фоторамки)
  • Ванная (полотенца, коврики, наборы для ванной)
  • Столовая (емкости для хранения, посуда, скатерти, фартуки)
  • Ароматы (саше, диффузоры)

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Где искать для Cozy Home промокод на скидку

Если вы любите экономить на покупках, не забудьте до начала оформления заказа скопировать промокод Кози Хоум. Это специальный код, который может дать пользователю скидку на онлайн-заказ, возможность бесплатной доставки или подарок к покупке.

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В каталоге БериБай представлены только действующие купоны с кратким описанием. Это может быть промокод Кози Хоум на первую покупку (идеально для новых клиентов), общий скидочный код или же конкретный купон в Кози Хоум на постельное белье со скидкой.

Крупная программа лояльности

Помимо возможности урвать приятные акции и распродажи (например, Черная пятница или Киберпонедельник), Cozy Home интернет-магазин постельного белья балует клиентов и программой лояльности. Чтобы создать виртуальную карту, понадобится всего минута: за каждую покупку вам будут начисляться бонусные баллы. Ими в дальнейшем можно оплачивать до 100% суммы заказа, а с достижением нового рубежа по общим затратам процент начисляемых баллов будет расти. Покупайте с максимальной выгодой!

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