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Промокоды Craftology (Крафтология) | Сентябрь 2022

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Кондитерский магазин поможет подобрать всё для идеального десерта, при этом доставка по России – бесплатная! Каждую неделю здесь публикуются оригинальные рецепты тортов и мастер-классы, а также можно получить консультации кондитера-технолога со стажем свыше 20 лет.

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