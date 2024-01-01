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Промокоды Creddy | Апрель 2024

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Промокоды МФК Кредди — быстрая финансовая помощь

Крупная сумма нужна прямо сейчас, а зарплата нескоро? Тогда вам без лишних вопросов поможет Creddy займ.

О компании

Кредди — микрофинансовая фирма. Она предоставляет круглосуточные займы на карту под залог автомобиля. Сервис внесен в реестр ЦБ РФ, является членом СРО и имеет все документы для осуществления деятельности.

Промокоды Кредди микрозаймы под залог

Об услуге

Оформить заявку вы можете на сайте или в мобильном приложении, вам понадобится не более 5 минут. Для этого нужен паспорт, ПТС, водительское удостоверение и интернет. После одобрения вам поступят деньги онлайн на карту. Чтобы взять Кредди займ, вы должны быть гражданином РФ в возрасте от 21 года, а автомобиль должен находиться в вашей собственности. Максимальная сумма 500 000 тысяч рублей. Не надо посещать банк или встречаться с представителем. С вами свяжется специалист, чтобы зафиксировать исправность авто.

Преимущества:

  • Лояльное отношение к кредитной истории
  • Транспортное средство остается в вашем пользовании
  • Поддержка по любым вопросам через онлайн-чат
  • Круглосуточная работа

Промокоды Creddy — надежно, прозрачно и быстро

Чтобы оформить микрозайм на выгодных условиях, на сайте BeriBuy вы найдете промокоды Кредди. Используйте купон на скидку, чтобы уже сегодня воспользоваться деньгами.

Промокоды Creddy на сегодня

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