Крупная сумма нужна прямо сейчас, а зарплата нескоро? Тогда вам без лишних вопросов поможет Creddy займ.

О компании

Кредди — микрофинансовая фирма. Она предоставляет круглосуточные займы на карту под залог автомобиля. Сервис внесен в реестр ЦБ РФ, является членом СРО и имеет все документы для осуществления деятельности.

Об услуге

Оформить заявку вы можете на сайте или в мобильном приложении, вам понадобится не более 5 минут. Для этого нужен паспорт, ПТС, водительское удостоверение и интернет. После одобрения вам поступят деньги онлайн на карту. Чтобы взять Кредди займ, вы должны быть гражданином РФ в возрасте от 21 года, а автомобиль должен находиться в вашей собственности. Максимальная сумма 500 000 тысяч рублей. Не надо посещать банк или встречаться с представителем. С вами свяжется специалист, чтобы зафиксировать исправность авто.

Преимущества: