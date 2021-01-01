Непромокаемая обувь со стильным видом, которую легко мыть, давно стала реальностью. Бренд Crocs предлагает в своем интернет-магазине огромный каталог сабо и шлепанцев из особой смолы. Крокс стали настоящим хитом продаж – а чтобы приобрести их со скидкой, можно воспользоваться особым промокодом.

Информация о бренде Крокс

Современные тренды и подиумы постепенно захватывает обувь Крокс – интернет-магазин Crocs выпустил первую пару обуви еще в 2002 году. Изначально бренд был основан как производство специальной обуви для катания на лодках. Постепенно ее начали покупать для активного отдыха на природе, а еще позже обувь нашла отражение и в городской моде. Сегодня по всему миру продано более 300 миллионов пар кроксов. В интернет-магазине Crocs распродажа и акции проводятся достаточно часто, чтобы покупатели могли побаловать себя новой обувью.

Сегодня от бренда Crocs можно приобрести следующие товары:

Сандалии

Сабо

Шлепанцы

Непромокаемые сапоги

Кроссовки, лоферы, а также балетки

Вся предлагаемая в каталоге обувь изготавливается из особо синтетического материала Croslite - вспененной смолы с закрытыми ячейками (не из резины и пластика, как многие ошибочно полагают). За счет этого обувь не поддерживает развитие бактерий, легко моется и быстро сохнет, а также устойчива к погодным условиям и износостойка.

Чем полезен промокод Крокс

Даже на дорогую брендовую обувь можно получить хорошие скидки или бесплатную доставку. Для этого вам пригодится промокод на скидку Крокс – специальная краткосрочная комбинация символов. Все актуальные промокоды для Крокс находятся на специальном сервисе БериБай. Купоны здесь снабжены подробным описанием со сроком действия, условиями активации и другой полезной информацией.

Промокоды в интернет-магазин Crocs несложно активировать. Достаточно скопировать комбинацию непосредственно перед оформлением заказа, а затем вставить его в специальное поле в корзине интернет-маркета. Как только скидка будет учтена, можно приступать к оплате своей покупки. Если промокод не сработал во время активации, нужно проверить – нет ли рядом с ним случайно вставленных символов или пробелов. Удалив их, понадобится повторить попытку – тогда код активируется и скидка на покупку, либо льготная доставка будет у вас в кармане.

Особые украшения для Крокс

Обувь марки Crocs можно сделать еще оригинальнее, если украсить ее специальным декором от этого же бренда, продаваемым под названием Jibbitz. Специальные мини-значки можно крепить в отверстия на обуви, в каталоге магазина представлены буквы и надписи, животные и герои мультфильмов, а также значки из серии про путешествия, спорт и хобби. Данные украшения также можно мыть в обычной воде и при необходимости чистить. Часто в интернет-маркете действуют акции с подарочными украшениями Jibbitz при покупке определенного количества значков. Отслеживая информацию на сайте, можно выгодно приобрести стильные дополнения для вашей обуви.