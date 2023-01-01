Промокоды Михайлик Китчен (Михайлик Kitchen) | Март 2023
Вкусные и недорогие заказы, которые накормят
Оформить заказ онлайн и получить блюда по домашним рецептам с быстрой подачей возможно только в одном месте, где каждый может сэкономить.
О компании
Не удается поесть из-за высокой занятости и отсутствия перекуса – решение есть. Чтобы не тратить зря силы и деньги, на выручку придет Михайлик Китчен - доставка еды на дом в сжатые сроки и с выгодой по промокоду.
У компании собственное пищевое производство и курьерская служба – готовая еда поступает свежей и горячей. Можно самостоятельно определить свой рацион и заказать все – любое блюдо готовится качественно, по-домашнему.
Преимущества сервиса:
- Средний чек от 395 рублей
- Доставка на авто с рефрижераторами
- Оптовые цены
- Свежие ингредиенты
Промокоды Михайлик Kitchen на все меню
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