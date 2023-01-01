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Промокоды Михайлик Китчен (Михайлик Kitchen) | Март 2023

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Вкусные и недорогие заказы, которые накормят

Оформить заказ онлайн и получить блюда по домашним рецептам с быстрой подачей возможно только в одном месте, где каждый может сэкономить.

О компании

Не удается поесть из-за высокой занятости и отсутствия перекуса – решение есть. Чтобы не тратить зря силы и деньги, на выручку придет Михайлик Китчен - доставка еды на дом в сжатые сроки и с выгодой по промокоду.

У компании собственное пищевое производство и курьерская служба – готовая еда поступает свежей и горячей. Можно самостоятельно определить свой рацион и заказать все – любое блюдо готовится качественно, по-домашнему.

Преимущества сервиса:

  • Средний чек от 395 рублей
  • Доставка на авто с рефрижераторами
  • Оптовые цены
  • Свежие ингредиенты

Crosspack доставка еды на дом

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Михайлик Kitchen промокод

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