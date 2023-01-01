Промокоды CSE | Февраль 2023
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О компании
Курьерская служба КСЭ предлагает широкий ассортимент логистики: для маркетплейсов, доставка курьером корреспонденции, термомобильные перевозки. Любой тип работ со сборными грузами, с выделенным транспортом или ответственное хранение – всё выполняется безопасно и в срок.
Из главных плюсов для клиентов КСЭ:
- Работа компании в выходные и нерабочее время
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