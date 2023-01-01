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Служба доставки КСЭ с индивидуальным подходом

Оформляйте отправку документов и грузов, чтобы они точно дошли до адресата вовремя – лучший транспортный оператор готов вам помочь.

О компании

Курьерская служба КСЭ предлагает широкий ассортимент логистики: для маркетплейсов, доставка курьером корреспонденции, термомобильные перевозки. Любой тип работ со сборными грузами, с выделенным транспортом или ответственное хранение – всё выполняется безопасно и в срок.

Из главных плюсов для клиентов КСЭ:

  • Работа компании в выходные и нерабочее время
  • Акции и промокоды CSE
  • Услуги в РФ и по всему миру

CSE курьер сервис

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