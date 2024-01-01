Выбор подарка для близкого человека — всегда очень ответственное занятие, занимающее много времени, сил и энергии. Ведь всегда хочется презентовать что-то необычное и запоминающееся. Если вы находитесь в поиске чего-то оригинального, обратите внимание на онлайн-сервис Cuva и подарите близкому человеку незабываемые выходные. Сертификат на отели Кува — это не просто подарок, а ключ к приятным воспоминаниям, которые останутся на всю жизнь.

О компании и ассортименте

Первый сервис подарочных сертификатов в России и ваш персональный гид по самым интересным и красивым уголкам России работает с 2018 года и активно развивается, на сайте доступно более 600 отелей вокруг Санкт-Петербурга и Москвы. Но также есть в Кува необычные отели в Сочи, Калининграде и даже на Байкале. В Cuva выбрать отель можно из множества вариантов. Фирма предлагает только лучшие отели для отдыха, которые имеют высокий рейтинг и открытую дату заезда.

Подарочный сертификат Cuva имеет разные тематики. Например, необычные выходные, побег из города, семейный уикенд и отдых со СПА-процедурами. Подобные презенты отлично подходят не только для сюрприза родственникам или друзьям, но и сотрудникам, клиентам или бизнес-партнерам.

Как оформить покупку

Чтобы подарить незабываемые выходные своим близким, нужно определиться с типом отдыха, который хотели бы презентовать — будь то романтический уикенд, приключенческий тур или спокойный досуг на природе. А также с количеством дней: это может быть одна ночь для короткой поездки или несколько для полноценного путешествия. Дальше получатель сам уже сможет выбрать дату заезда и подобрать отель по параметрам, который идеально соответствует его предпочтениям. Всю необходимую информацию он найдет по ссылке в подарочном сертификате. Срок его действия — 2 года, приобрести возможно в электронном виде, информация сразу придет на почту после оплаты. А также в подарочной упаковке — можно оплатить либо на сайте, либо наличными при получении.

Преимущества: