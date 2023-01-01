Промокоды Цветов.ру | Март 2023
Надёжная и проверенная доставка для каждого
Оцените все преимущества компании №1 в РФ: для всех клиентов действует уникальная возможность оформить за пару мгновений доставку цветов и подарков в сотню российских городов с высоким уровнем сервиса.
О сервисе
Цветов.ру – доставка, которая производится максимально бережно и точно в срок. Основное и главное преимущество – гибкие цены. Сервис не является агрегатором, что позволяет покупателю не оплачивать комиссию. И каждого дополнительно ждут промокоды Cvetov.ru – используйте скидки при каждой своей покупке.
Широкий ассортимент предлагает большой выбор товаров: композиции, подарки, открытки, аксессуары к празднику (воздушные шары, конфеты и т.д.). Букеты перед отправкой надежно упаковываются в коробку. Заказчик получает фото заказа в мессенджерах до момента отправки.
Выгода для каждого покупателя:
- Прочная упаковка и надежная сборка
- Фотоотчет о сформированном заказе
- Оплата происходит напрямую в магазин – отсутствие комиссий
- Промокоды Цветов.ру для получения скидки
- Наличие способа оплаты долями
- 24 часа на замену без причины
Возможность экономить в один клик
Проверенный агрегатор BeriBuy предлагает всем желающим уже сейчас оформить свою приятную покупку и применить купон на скидку. Для новых клиентов действует эксклюзивное предложение – уникальный промокод на первый заказ ждет вас на сайте.
Показать полностью >