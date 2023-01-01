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Промокоды Цветов.ру | Март 2023

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О сервисе

Цветов.ру – доставка, которая производится максимально бережно и точно в срок. Основное и главное преимущество – гибкие цены. Сервис не является агрегатором, что позволяет покупателю не оплачивать комиссию. И каждого дополнительно ждут промокоды Cvetov.ru – используйте скидки при каждой своей покупке.

Широкий ассортимент предлагает большой выбор товаров: композиции, подарки, открытки, аксессуары к празднику (воздушные шары, конфеты и т.д.). Букеты перед отправкой надежно упаковываются в коробку. Заказчик получает фото заказа в мессенджерах до момента отправки.

Выгода для каждого покупателя:

  • Прочная упаковка и надежная сборка
  • Фотоотчет о сформированном заказе
  • Оплата происходит напрямую в магазин – отсутствие комиссий
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  • Наличие способа оплаты долями
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