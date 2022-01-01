Промокоды Дам Продам | Июнь 2022
Сервис ДамПродам.ру: выгодно продавайте ваши гаджеты
Планируя обновить смартфон или продать ненужный фитнес-браслет, воспользуйтесь удобной платформой DamProdam. Всего за 90 минут после заявки ваш товар будет реализован!
О сервисе
Для участия в ДамПродам достаточно заполнить короткую заявку о своем устройстве, указав его параметры, состояние и среднюю оценку. После этого мастер компании приедет в течение 2х часов и выкупит предлагаемый товар. Покупка происходит без торга, а выезд мастера – бесплатный. К продаже допускаются только рабочие агрегаты.
При помощи данной площадки можно реализовать или обменять следующие бренды:
- iPhone, MacBook и iMac
- Samsung
- Oppo
- Vivo
- LG, Sony, ASUS
- Huawei и др.
Промокоды Дам Продам – секреты получения скидок
Чтобы на самых оптимальных условиях поменять или продать ваше устройство, стоит применить купон на скидку при участии в сервисе Дам Продам. Подобные промокоды находятся на надежном сайте BeriBuy – с их помощью можно экономнее обменять айфон от Apple либо любые другие бренды!
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