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Промокоды Дам Продам | Июнь 2022

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Сервис ДамПродам.ру: выгодно продавайте ваши гаджеты

Планируя обновить смартфон или продать ненужный фитнес-браслет, воспользуйтесь удобной платформой DamProdam. Всего за 90 минут после заявки ваш товар будет реализован!

О сервисе

Для участия в ДамПродам достаточно заполнить короткую заявку о своем устройстве, указав его параметры, состояние и среднюю оценку. После этого мастер компании приедет в течение 2х часов и выкупит предлагаемый товар. Покупка происходит без торга, а выезд мастера – бесплатный. К продаже допускаются только рабочие агрегаты.

При помощи данной площадки можно реализовать или обменять следующие бренды:

  • iPhone, MacBook и iMac
  • Samsung
  • Oppo
  • Vivo
  • LG, Sony, ASUS
  • Huawei и др.

DamProdam ru сайт

Промокоды Дам Продам – секреты получения скидок

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