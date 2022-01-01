Постоянная скидка -5% по карте лояльности при покупке от 50 000 рублей! Открыть Показать скидку Сумма всех покупок заносится на счет Вашей накопительной карты. После того как порог накоплений ... Подробнее > превысит 50 000 рублей, Вам будет предоставлена скидка 5% на последующие покупки. Когда сумма последующих накоплений достигнет 250 000 рублей, Ваша скидка будет увеличена до 10%. Скидку в 15% можно получить при накоплении покупок на сумму 500 000. При совокупной покупке товара на сумму 1 000 000 рублей будет предоставлена максимальная скидка в размере 20%.После совершения первого заказа к Вашему телефону будет привязана виртуальная дисконтная карта, на которую будут идти все накопления от Ваших покупок, включая первую. Для получения скидки у НАШИХ ПАРТНЕРОВ Вам потребуется предъявить пластиковый формат дисконтной карты. Для этого сообщите нам, пожалуйста, о своем желании получить карту. По мере готовности карта будет доставлена с Вашим заказом или будет направлена в один из наших бутиков, где Вы сможете забрать ее самостоятельно. Скидка по карте и зачисление покупок на карту предоставляются только при предъявлении карты ее держателем или после получения СМС сообщения с проверочным кодом, который запрашивает оператор при подтверждении заказа. Карта действует во всех наших бутиках: - Б. Дорогомиловская 9 - Ленинский проспект 22 - Земляной Вал 41 - Центральный Детский Магазин (Театральный пр-д, 5/1) - Интернет-магазин danielonline.ru Скидка по карте распространяется на товар, отмеченный иконкой Авторизованные пользователи видят стоимость товара с учётом скидки по карте. Сумма покупки за товар, на который не распространяется скидка, учитывается в счет накоплений для достижения следующего порога присвоения скидки. Скидка по карте не суммируется с сезонными скидками на коллекции одежды и обуви и не действует на товары, участвующие в акциях. Скрыть

Постоянная скидка -10% по карте лояльности при покупке от 250 000р! Открыть Показать скидку Сумма всех покупок зачисляется на счет Вашей накопительной карты. После того, как порог ... Подробнее > накоплений превысит 50 000 рублей, Вам будет предоставлена скидка 5% на последующие покупки. Когда сумма последующих накоплений достигнет 250 000 рублей, Ваша скидка будет увеличена до 10%. Скидку в 15% можно получить при накоплении покупок на сумму 500 000. При совокупной покупке товара на сумму 1 000 000 рублей будет предоставлена максимальная скидка в размере 20%.После совершения первого заказа к Вашему телефону будет привязана виртуальная дисконтная карта, на которую будут идти все накопления от Ваших покупок, включая первую. Для получения скидки у НАШИХ ПАРТНЕРОВ Вам потребуется предъявить пластиковый формат дисконтной карты. Для этого сообщите нам, пожалуйста, о своем желании получить карту. По мере готовности карта будет доставлена с Вашим заказом или будет направлена в один из наших бутиков, где Вы сможете забрать ее самостоятельно. Скидка по карте и зачисление покупок на карту предоставляются только при предъявлении карты ее держателем или после получения СМС сообщения с проверочным кодом, который запрашивает оператор при подтверждении заказа. Карта действует во всех наших бутиках: - Б. Дорогомиловская 9 - Ленинский проспект 22 - Земляной Вал 41 - Центральный Детский Магазин (Театральный пр-д, 5/1) - Интернет-магазин danielonline.ru Скидка по карте распространяется на товар, отмеченный иконкой Авторизованные пользователи видят стоимость товара с учётом скидки по карте. Сумма покупки за товар, на который не распространяется скидка, учитывается в счет накоплений для достижения следующего порога присвоения скидки. Скидка по карте не суммируется с сезонными скидками на коллекции одежды и обуви и не действует на товары, участвующие в акциях. Скрыть