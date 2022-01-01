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Даниэль: бутик детской одежды для стильных малышей

Для любимых детей всегда хочется выбрать самое качественное и самое стильное – от одежды до коляски или модных вещей. Найти интересные варианты, где точно не придется сомневаться в качестве, можно в онлайн-маркете Даниэль.

Информация о компании

Даниэль – интернет-магазин детской одежды, работающий на российском рынке с 1995 года. С момента открытия первого бутика в Москве компания встала на путь активного развития и сегодня отличается премиальным уровнем сервиса и наличием в ассортименте максимального количества модных брендов для детей.

Среди главных достоинств магазина:

  • Надежная система оплаты с безналичным и наличным вариантами
  • Возможность доставки по всей России, а также в СНГ и Европу
  • Более 200 брендов в наличии с неизменно высоким качеством продукции

daniel бутик детской одежды интернет-магазин

Среди лидеров онлайн-продаж интернет-магазина – вещи для малышей с рождения и до 2 лет. Это комбинезоны, конверты на выписку и стильные футболки и шорты с яркими принтами для самых маленьких.

Доставка с возможностью примерки

Получить свой заказ можно доставкой курьером по Москве, экспресс-доставкой по Москве, самовывозом из розничных магазинов, транспортными компаниями в другие регионы РФ и международными отправлениями. Для вашего удобства при доставке по Москве предоставляется возможность примерки – возможно заказать до 20 моделей на выбор, при этом на примерку дается полчаса. Интернет-магазин Daniel, бутик детской одежды, позволяет получить доставку бесплатно при заказе товара без скидки на сумму более 10 тысяч рублей на каждые 20 штук. 

Секрет получения скидки – применяем промокод Даниэль

Подбирая гардероб для ребенка или косметику по уходу, используйте промокод Danielonline и получайте выгодную скидку на любой заказ. Найти купон на скидку можно на проверенном сервисе BeriBuy – здесь все промокоды обновляются ежедневно, чтобы покупателям не приходилось тратить время на проверку актуальности. Применять промокод Даниэль при покупке детской одежды и прочих товаров нужно прямо в корзине онлайн-маркета, предварительно скопировав промокод из каталога сайта BeriBuy. Кстати, на BeriBuy вы также всегда можете отслеживать, когда в интернет-магазине Даниэль распродажа или новые акции. Выгодные условия вам гарантированы!

danielonline промокод

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