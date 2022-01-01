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О компании
Свою историю Давинес интернет-магазин начал в Италии в 1983 году. Семейный бизнес основывается на использовании только безопасных, экологически чистых ингредиентов в средствах.
В каталоге, который предлагает интернет-магазин Davines:
- Шампуни, бальзамы и маски для волос
- Всё для укладки и несмываемый уход
- Косметика для лица и тела, наборы
- Мужская и домашняя линейки, дорожные миниатюры
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