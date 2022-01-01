Промокоды DeAgostini (Деагостини) | Июнь 2022
Журналы и игрушки Диагостини: все для настоящих коллекционеров
Практически каждый хотя бы раз пробовал заниматься коллекционированием. Для тех, кто предан этому всей душой, точно пригодится онлайн-маркет Deagostini с лучшими вариантами для моделирования, судостроения и просто отличного досуга.
Об истории компании
Деагостини имеет богатую вековую историю. Начав с картографических изданий и географических карт, компания все больше привлекала покупателей по всему миру наличием интересной и познавательной информации о далеких странах и неоткрытых просторах. Сегодня фирма активно развивает свою деятельность в 44 странах по всему миру, включая Россию.
В 2001 году дом Диагостини отметил 100 лет с момента основания, а коллекционные журналы Диагостини по достоинству занимают лидирующие места. Журналы Диагостини охватывают широкие научные дисциплины в области истории, природоведенья, техники и др.
Погрузитесь в окружающий мир, откройте новые горизонты и углубите познания в той или иной области с издательским домом Диагостини. Интернет-магазин предлагает:
- Коллекции журналов, включая детские и познавательные
- Игрушки из разных коллекций
- Аксессуары и инструменты (витрины, сумки, органайзеры)
В топе продаж данной компании – журнал «Автолегенды СССР» с мини-копиями советских автомобилей в каждом выпуске. Это не только отличная возможность для коллекционирования, но и для знакомства с историей автомобилестроения СССР.
Промокод Deagostini – покупайте выгодно
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