Декатлон – гипермаркет спортивных товаров, для энергичных и инициативных людей, был создан еще в 80-годах. Для поддержания низкой цены было создано собственное производство спортивных товаров с хорошим качеством.

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