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Промокоды Туроператор Дельфин | Февраль 2023

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Туроператор Дельфин: лучшие экскурсионные туры

Новые открытия и яркие впечатления гарантированы тем, кто доверит путешествие этому партнеру.

О компании

Delfin tour.ru – туроператор с 25-летним стажем, помогающий организовать отдых по России и ближнему зарубежью. Здесь вы легко найдете экскурсии, автобусные туры или путешествия на новый год по таким направлениям, как Краснодарский край, Турция, Карелия, Япония.

Среди главных плюсов:

  • Более 4500 отелей и 1500 мероприятий на выбор
  • 80% подтверждения заказов
  • Множество способов оплаты

Delfin tour.ru туроператор

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