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Промокоды Delivery Club (Деливери Клаб) | Ноябрь 2020
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Delivery Club - доставка еды из любого ресторана
Основное преимущество Delivery Club максимально быстрая доставка еды и большой выбор ресторанов практически на любой вкус. На сайте можно заказать:
- японские суши и роллы (Тануки, Ваби Саби, Марукамэ, Суши Маке, Hong Kong и другие);
- американские фасфуды и бургеры (Макдональс, KFS, Бургер Кинг и другие);
- а также пицца, пончики, шаурма, пироги и многое другое (Шоколадница, Кофе Хауз, Чайхана, Кофемания, Три правила и другие).
В Деливери Клаб заказать еду очень просто и удобно. На сайте можно сравнить цены всех ресторанов вашего города. Выбирать и заказывать то, что наиболее выгодно.
А если применить актуальный секретный промокод при заказе и получить дополнительно кэшбэк Delivery Club, то можно хорошо сэкономить.
Не пропускайте акции и распродажи, особенно по таким дням как: КиберПонедельник и Черная Пятница Деливери Клаб (Black Frida).
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